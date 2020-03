Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, cu puțin timp in urma, o declarație de presa, la Cotroceni. Iata principalele declarații:"Prima prioritate pentru noul guvern e continuarea luptei impotriva coronavirusului si pentru a gestiona eficient criza.Guvernul care isi preia acum mandatul este cel care…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, la Palatul Cotroceni, o conferința de presa, in care a vorbit despre decizia Guvernului de asumare a raspunderii pentru alegerea primarilor in doua tururi.Intrebat daca a primit asigurari de la premier ca moțiunea nu trece, Iohannis a spus: "Nu cred…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca Legea privind dublarea alocatiilor pentru copii "probabil ca nu se poate aplica imediat", precizand, insa, ca Guvernul va gasi resursele necesare in cateva luni. "Probabil nu se poate aplica imediat, dar in cateva luni de zile Guvernul va gasi resursele",…