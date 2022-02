L-am vazut la Antena 3 pe domnul Calin Georgescu, președinte de onoare al AUR și „viitor premier” – fereasca Dumnezeu! Omul are o fizionomie impenetrabila ca o ușa de frigider gol. N-a fost in stare sa vina cu argumente la nicio intrebare pe care i-au adresat-o ziariștii, dar a vrut sa faca pe apodicticul și […] The post Președintele de onoare al AUR e un Bulai fara umor involuntar first appeared on Ziarul National .