- Ziarul Unirea VIDEO| Klaus Iohannis: Elevii din anii terminali nu sunt obligați sa mearga la școala, au oportunitatea sa mearga pentru a-și pregati examenele Președintele Klaus Iohannis a declarat in aceasta seara, ca elevii din anii terminali nu sunt obligați sa revina la școala pentru cele doua saptamani…

- Nu au fost facute declarații dupa intalnire, dar seara tarziu ministrul, Monica Anisie a spus la Digi 24 ca anul școlar s-ar putea prelungi cu o saptamana peste data care este prevazuta acum. In ceea ce privește momentul de reluarea a cursurilor in școli, decizia ar urma sa fie luata de Comitetul Național…

- Consiliul National al Elevilor a realizat o consultate a elevilor cu privire la orele online care se deruleaza in aceasta perioada de carantina la care au raspuns aproape 12.000 de elevi, cei mai multi de clasele IX – XII. 63,7% dintre acestia afirma ca in scoala lor se practica metode de predare…

- Parinții elevilor de clasa I de la o școala din Targul Mureș au trimis o solicitare conducerii unitații de invațamant pentru ca unul dintre copii sa nu mai mearga la școala timp doua saptamani. Motivul: mama lui se intoarce in cateva zile din China, regiunea Macao - unde au fost depistate mai multe…

- La nivel judetean înca exista destul de multe lacune, în ciuda faptului ca orasul straluceste de multe ori în topurile europene la diferite capitole. Un caz revoltator este în satul Berchiesu, comuna Frata, acolo unde mai multi copii sunt obligati sa meraga zilnic 2,5 kilometri…