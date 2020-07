Masurile pentru protejarea sanatații trebuiau luate, dar in cadru legal, conform Constituției, a declarat, astazi, la Digi 24, Valer Dorneanu, președintele Curții Constituționale, in replica la afirmațiile premierului Ludovic Orban legate de respectarea deciziei CCR privind carantina. „Regret foarte mult ca multe greșeli care se fac pe plan legislativ ni se pun noua in carca, […] Articolul Președintele Curții Constituționale: ”Regret foarte mult ca multe greșeli care se fac pe plan legislativ ni se pun noua in carca” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .