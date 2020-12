Președintele CSM salută încălcarea referendumului lui Klaus Iohannis Președintele CSM, judecatorul Bogdan Mateescu, a salutat miercuri prorogarea termenului de intrare in vigoare a dispozitiei legale care prevede compunerea completurilor de apel din trei judecatori. Reamintim ca decizia s-a luat prin Ordonanța de Urgența, iar modalitatea de acțiune a Guvernului este in contradicție cu referendumul din 2019 convocat de președintele Legea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro ca decizia s-a luat prin Ordonanța de Urgența, iar modalitatea de acțiune aeste in contradicție cu referendumul din 2019 convocat de președintele Klaus Iohannis , unde aproape 6,5 milioane de romani s-au exprimat pentru interzicerea OUG „in domeniul infracțiunilor, pedepselor și al organizarii judiciare”). Guvernul Cițu a dat OUG pentru aplicabilitatea unui articol din

