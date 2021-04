Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Bogdan Mateescu, a sesizat, vineri, Inspectia Judiciara pentru a verifica daca declaratiile ministrul Justitiei, Stelian Ion, privind preluarea unor dosare "cu japca" au fost de natura sa afecteze independenta procurorilor. Potrivit unui…

- Procurorul care a deschis din proprie inițiativa dosarul „10 august”, chiar in ziua demonstrației de acum doi ani, dezvaluie ca fosta șefa DIICOT, Giorgiana Hosu, ”a fost procuror de caz, m-a citat și pe mine” și apoi și-a infirmat singura soluția. Pirlog il acuza pe șeful statului ca a adus un grav…

- CSM a aprobat, in sedinta de plen de joi, introducerea pe ordinea de zi suplimentara a unei solicitarii formulate de judecatorul Chis Annamaria Andrea ”privind apararea independentei sistemului judiciar in ansamblul sau fata de afirmatiile din spatiul public referitoare la modul de instrumentare a dosarului…

- Consiliul Superior al Magistraturii a respins joi solicitarea ministrului Justitiei, Stelian Ion, de a lua in discutie in sedinta plenului apararea independentei sistemului judiciar in legatura cu suspiciunile aparute in perceptia publica conform carora a lipsit o ancheta efectiva in Dosarul 10 august.

- Judecatoarea Corina Corbu, presedinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a criticat dur proiectul ministrului Justitiei, Stelian Ion, de desfiintare a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) discuta, joi, raportul de activitate…

- Intrebat daca este oportuna implicarea serviciilor in dosarele penale, Stelian Ion a raspuns: "Rolul serviciilor de informatii este unul aparte si serviciile de informatii nu fac anchete penale, nu desfasoara anchete penale. In anumite situatii, in care din cauza unui mandat de siguranta nationala se…

- Intrebat daca este oportuna implicarea serviciilor in dosarele penale, Stelian Ion a raspuns: "Rolul serviciilor de informatii este unul aparte si serviciile de informatii nu fac anchete penale, nu desfasoara anchete penale. In anumite situatii, in care din cauza unui mandat de siguranta nationala se…