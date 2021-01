Presedintele CSM, Bogdan Mateescu, a anuntat joi ca proiectul de desfiintare a Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ) trimis de ministrul Justitiei, Stelian Ion, va fi discutat in plen in luna februarie, insa a sustinut ca este nevoie de o dezbatere pe tema unor "garantii" pentru judecatori si procurori. "Am primit un nou proiect (...) care va fi pus pe ordinea de zi de indata ce toti membrii Plenului CSM vor fi disponibili. (...) In cel mai scurt timp posibil, in luna februarie, cred ca vom putea, daca suntem toti prezenti si ma gandesc ca vom fi in aceasta perioada. (...)…