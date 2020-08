Presedintele croat Zoran Milanovic a asistat marti pentru prima data la o ceremonie in memoria a sase victime civile sarbe ale razboiului de independenta (1991-1995) ucise in satul Grubori, informeaza AFP.



Acest nou gest de reconciliere se inscrie in eforturile comune menite sa amelioreze relatiile dintre croati si sarbi, relatii ce raman fragile la 25 de ani de la conflict.



La inceputul lui august, un inalt responsabil al minoritatii sarbe a participat in Croatia la celebrarea a 25 de ani de la sfarsitul razboiului de independenta. Boris Milosevic, vicepremier al guvernului…