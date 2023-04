Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a majorat joi dobanda cu 50 de puncte de baza, la 1,50%, si a informat ca preluarea fortata a Credit Suisse de catre UBS a evitat un dezastru financiar, iar acum este extrem de important ca fuziunea sa aiba loc rapid, fara dificultati, transmite Reuters. Pachetul de…

- Coreea de Nord sustine ca aproximativ 800.000 dintre cetatenii sai s-au oferit voluntar sa se inroleze sau sa se reinscrie in armata pentru a lupta impotriva Statelor Unite, a relatat sambata publicatia oficiala din aceasta tara, potrivit Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut marti ca miza campaniei militare in Ucraina este insasi existenta Rusiei ca stat, si ca economia acesteia din urma a facut fata sanctiunilor occidentale impuse in urma cu un an dupa declansarea invaziei asupra Ucrainei, dar a admis ca pe termen mediu aceste…

- La 13 martie se implinesc 10 ani de cand Papa Francisc a fost ales suveran pontif, supravietuind in acest deceniu opozitiei conservatoare, care nu a reusit sa il doboare. Acum, conservatorii se afla la o rascruce de drumuri, cautand o noua directie dupa moartea a doua dintre figurile lor de referinta,…

- Transnistria - regiune separatista din estul Republicii Moldova - a anuntat joi ca a dejucat o tentativa de asasinare a liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a transmis agentia de presa oficiala rusa RIA Novosti, citata de Reuters.

- Centru de criza din Belgia a anuntat miercuri ca un atac la metroul din Bruxelles este improbabil, dupa ce institutiile UE si ambasadele internationale si-au avertizat angajatii privind amenintari cu bomba in centrul capitalei belgiene, relateaza agenția Reuters, preluata de

- Declinul actiunilor a survenit in urma informatiei furnizata de banca vineri, ca a primit o solicitare de informatii din partea Biroului pentru controlul activelor straine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei. Raiffeisen este implicata profund in sistemul financiar rus si este una dintre singurele…

- Armata rusa sustine duminica ca a lansat mai multe lovituri asupra unor cazarmi militare de la Kramatorsk, in estul Ucrainei, si a produs pierderi grele adversarului sau drept "represalii" la bombardamentul ucrainean asupra Makiivka, care s-a soldat cu moartea a 89 de soldati rusi in noaptea de Anul…