- Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a intampinat marti la Phenian pe presedintele sud-coreean Moon Jae-in care participa la cel de-al treilea summit dintre cele doua tari, ce vizeaza avansarea discutiilor privind denuclearizarea si incheierea oficiala a razboiului coreean, relateaza Reuters.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un si presedintele sud-coreean Moon Jae-in vor participa la doua runde de negocieri la Phenian, pe 18 si 19 septembrie, discutiile urmand sa se axeze pe problema denuclearizarii si a cooperarii bilaterale, a anuntat un reprezentant al Presedintiei de la Seul.

- Kim Jong Un a confirmat disponibilitatea sa de a vizita Rusia, a anunțat - conform agenției de presa RIA - președinta camerei superioare a Parlamentului rus, Valentina Matvienko, dupa ce s-a intalnit cu liderul Coreei de Nord, sambata, la Phenian, transmite Reuters.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un se va intalni cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in, la Phenian, intre 18 si 20 septembrie, pentru a discuta dezarmarea nucleara, a anuntat Seulul joi, transmite AFP, citat de Agerpres.

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca ”cel mai probabil” se va intalni din nou cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, aparandu-si eforturile de a convinge Phenianul sa renunte la armele nucleare, informeaza Reuters.

- Cele doua Corei vor avea saptamana viitoare discutii la nivel inalt in vederea pregatirii celui de-al treilea summit intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat joi Seulul, relateaza AFP si dpa, preluate de Agerpres. Ministerul Unificarii sud-coreean…