Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat joi anularea intrevederii programate cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, denuntand "ostilitatea" regimului de la Phenian. - continua -

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca i-a transmis o scrisoare presedintelui Coreei de Nord, Kim Jong Un, prin care il instiinteaza ca a decis sa anuleze summitul lor prevazut pentru 12 iunie in Singapore, scrie agerpres.ro.

- Dupa ce a spus despre Kim Jong-Un ca este un om "foarte onorabil", Donald Trump sugereaza ca intrevederea cu liderul nord-coreean ar putea fi ANULATA. "Tot ce va pot spune acum este ca ei (nord-coreenii - n.red.) vor sa ne intalnim", a subliniat liderul de la Casa Alba.Marti seara, Donald…

- Coreea de Nord a acceptat principiul "denuclearizarii complete" in schimbul unor garantii de securitate, anunta presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-In. "Coreea de Nord exprima dorinta denuclearizarii totale. Liderii nord-coreeni nu stabilesc nicio conditie inacceptabila pentru Statele Unite,…

- Ministrul de Externe din Coreea de Nord ar putea efectua o vizita in Rusia in luna aprilieRi Yong-ho, ministrul nord-coreean de Externe, intentioneaza sa efectueze o vizita in Rusia, care ar putea avea loc la mijlocul lunii aprilie, a declarat un oficial din Ministerul de Externe de la…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters.Deocamdata, Moon planifica…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters. Deocamdata, Moon planifica…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a glumit pe seama imaginii sale din presa internationala in timpul intalnirii avute in aceasta saptamana, la Phenian, cu doi emisari ai Seulului, care au fost tratati cu soju (bautura alcoolica traditionala coreeana), au relatat doua surse guvernamentale sud-coreene,…