Presedintele Coreei de Sud a ramas perplex, dupa ce Trump a anulat intalnirea cu Kim Jong-un fara sa intrebe pe nimeni

- Statele Unite si aliatii sunt pregatiti pentru o actiune militara in cazul in care Coreea de Nord comite "acte nebunesti" dupa anularea reuniunii, a avertizat joi seara presedintele american, Donald Trump. "Armata SUA este pregatita" pentru cazul in care liderii Coreei de Nord raspund cu o…

- CHIȘINAU, 17 mai — Sputnik. SUA i-au cerut Coreei de Nord sa expedieze o serie de focoase nucleare și rachete balistice intercontinentale în afara țarii în decursul unei jumatați de an, potrivit ziarului japonez Asahi Shimbun. © REUTERS / Korea Summit Press Pool/Pool via ReutersIn…

- Coreea de Nord a anulat reuniunea la nivel inalt cu Guvernul sud-coreean de miercuri si avertizeaza cu privire la organizarea summitului dintre presedintele SUA Donald Trump si Kim Jong-un, din cauza nemultumirii legate de desfasurarea unui exercitiu militar de amploare de catre Statele Unite si Coreea…

- Coreea de Nord a acceptat principiul "denuclearizarii complete" in schimbul unor garantii de securitate, anunta presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-In. "Coreea de Nord exprima dorinta denuclearizarii totale. Liderii nord-coreeni nu stabilesc nicio conditie inacceptabila pentru Statele Unite,…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a catalogat, vineri, presupusul atac chimic din Siria de saptamana trecuta drept o "inscenare" la care au participat "serviciile speciale ale unui stat", pe care nu l-a numit, dar pe care l-a desemnat ca "rusofob". "Dispunem de probe irefutabile potrivit…

- Ministrul de externe al Coreei de Nord, Ri Yong Ho, a ajuns astazi la Moscova, conform agentiei de stiri TASS. Ministrul a calatorit cu avionul de la Ashgabat din Turkmenistan catre capitala Rusiei. Ri Yong Ho se va intalni cu omologul sau rus, iar cei doi vor discuta despre legaturile…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la ONU, a declarat, vineri, ca Washingtonul a obtinut sprijinul Consiliului de Securitate al ONU pentru un nou pachet de sanctiuni impotriva Coreei de Nord, informeaza site-ul agentiei Associated Press. Astfel, 27 de nave, 21 de companii si un om de…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…