- Presedintele Consiliului UE, Charles Michel, a declarat, miercuri, ca situatia din Europa, unde numarul de contaminari cu noul tip de coronavirus inregistreaza o crestere accentuata, ''este grava si alarmanta'', iar blocul comunitar trebuie sa fie mai eficient in ceea ce priveste politicile de testare,…

- "Eurodeputatii cer Comisiei Europene sa adopte masurile prevazute in legislatia UE pentru a garanta reciprocitatea totala a vizelor intre Uniunea Europeana si Statele Unite", anunta Parlamentul UE. Parlamentul European a adoptat joi, cu 376 de voturi pentru, 269 impotriva si 43 de abtineri…

- Activitatea anticorupție in Romania, a L.C. Kovesi, s-a dovedit in mod unanim a fi apreciata drept calul troian al subminarii statului constituțional și a instituțiilor cu atribuții specifice pe siguranța naționala. Exact aceeasi operatiune a demerat, sub alte auspicii, Securitatea in anii ‘50, destabilizand…

- Grupul de Comuncare Strategica a anunțat ca 6.589 de cetațeni romani din strainatate au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus). Situația romanilor din strainatate este urmatoarea: 1.898 in Italia, 1253 in Spania, 124 in Franța, 2.935 in Germania, 157 in Marea Britanie, 28 in Olanda,…

- O țara din UE iși platește cetațenii daca reduc emisiile de carbon pe care le genereaza. Aplicația care da fiecarui participant un "buget" saptamanal de carbon Orasul Lahti din Finlanda ofera locuitorilor sai bilete de transport si produse alimentare drept recompense pentru un comportament…