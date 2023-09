Stiri pe aceeasi tema

- O turdeanca a sesizat azi ca stația de bikesharing (stație pentru biciclete, care pot fi utilizate gratis, pentru deplasarea prin oraș, dupa finalizarea modernizarii traseelor, pe bani europeni) de langa Colegiul Național „Mihai Viteazul”, deja este vandalizata, inainte de a fi pusa in funcțiune. Din…

- Inspectoratul Școlar Județean Neamț a finalizat raportul referitor evenimentul organizat de elevi la Colegiul National „Petru Rares” din Piatra Neamț și la care ar fi trebuit sa participe și fata din București care a murit in casa unui tanar din comuna Dumbrava Roșie. Șefa Inspectoratului Școlar Județean…

- In perioada 7-9 August, la București, a avut loc Seminarul „Colaborare și inovare – perspective eTwinning și Erasmus+” La eveniment Școala Teodor Murașanu Turda a fost reprezentata de profesoara Cristea Ana Maria. Acest seminar a avut ca tema centrala explorarea sinergiilor dintre proiectele eTwinning…

- Viktor Pavel are 66 de ani și o energie echivalenta cu cea a elevilor lui, care au o varsta de cinci ori mai mica. Acesta a devenit un star pe YouTube, unde iși incarca lecțiile de fizica. Libertatea l-a cunoscut pe profesor cand acesta a venit in Romania, in mai, intr-un schimb de experiența intre…

- Vineri, 7 iulie 2023, au fost publicate rezultatele finale la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023. In urma contestațiilor, la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Turda s-a schimbat clasamentul elevilor. Alice Ștefania Preduț, care avea inițial cea mai buna medie din zona Turzii, respectiv…

- Cristina Onea, profesoara de Fizica la Colegiul Național ”Mihai Viteazul” din București, a comentat pentru „Adevarul” subiectele care au picat miercuri la Fizica, pentru elevii care au ales acest opțional la Bacalaureatul 2023.

- Cadre didactice alaturi de elevii de la CNMV Turda au participat la un proiect comun care promoveaza toleranța și multiculturalismul In proiect sunt implicați elevii de la Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Turda, Colegiul de Arte „Sabin Dragoi” Arad și Muzeul ”Vasile Goldiș” din Arad. Scopul acestui…