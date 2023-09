Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prins in flagrant in timp ce lua mita 1,25 milioane de lei, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Avocații politicianului au anunțat ca vor contesta decizia Tribunalului Vaslui.

- Prefectul judetului Vaslui, Daniel Onofrei, a anunțat sambata ca va emite la inceputul saptamanii viitoare ordinul de suspendare a lui Dumitru Buzatu din functia de presedinte al Consiliului Judetean Vaslui, daca vor fi indeplinite conditiile.

- Prefectul judetului Vaslui, Daniel Onofrei, a costituit, miercuri, o comisie care va efectua in perioada urmatoare controale privind depozitarea, transportul, distributia, utilizarea si comercializarea carburantilor, lubrifiantilor si a produselor derivate, inclusiv gazul petrolier lichefiat. Astfel,…

- Au inceput controalele in școlile din județul Vaslui! Scopul este acela de a evalua pregatirile din unitațile de invațamant pentru a primi elevii pe data de 11 septembrie. In urma verificarilor s-a constatat ca, nici anul acesta, elevii nu vor putea invața in școala din localitatea Armașoaia, comuna…

- Un fals cardiolog a fost arestat preventiv in Brașov, dupa ce anchetatorii au aflat ca a primit 7.000 de lei de la o persoana pentru a-i trata afecțiunile locomotorii. Anterior, acesta a mai inșelat alte persoane.Polițiștii din Fagaraș urmaresc penal suspectul, dupa ce ar fi inșelat mai multe persoane,…