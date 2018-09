Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a avut astazi o intrevedere cu ministrul Economiei, Danuț Andrușca, pe tema proiectului BRUA, proiect care inseamna pentru Județul Timiș extinderea alimentarii cu gaze naturale a populației. De altfel, transportatorul national de gaze Transgaz a…

- Preluarea Vestmoldtransgaz a fost finalizata, iar acum Transgaz trebuie sa se concentreze pentru a termina la termen gazoductul Ungheni-Chisinau, sustine ministrul Economiei, Danut Andrusca, intr-un comunicat de presa.

- Transgaz, in calitate de asociat unic al subsidiarei sale din Republica Moldova, Eurotransgaz SRL, anunta, vineri, finalizarea procesului de privatizare a Intreprinderii de Stat Vestmoldtransgaz si pregatirea lucrarilor de constructii la gazoductul Ungheni-Chisinau. Transgaz, in calitate…

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat ca ii va chema la audieri pe ministrii Economiei, Danut Andrusca, si Finantelor, Eugen Teodorovici, in Comisia economica a Senatului pentru a da explicatii cu privire la memorandumul pentru stergerea datoriei de 400

- Florin Citu a anuntat ca ii va chema pe ministrul Economiei, Danut Andrusca si pe ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la Comisia economica din Senat pentru a da explicatii despre memorandumul din perioada Cabinetului Ponta pentru stergerea datoriei de 400 milioane de dolari a companiei KazMunayGas.

- Danuț Andrușca, ministrul Economiei, cunoscut prin faptul ca în aparițiile publice abia leaga doua vorbe și cu greu articuleaza o idee, este protagonistul unor scene hilare, mai ales pentru un oficial de asemenea rang.

- Vineri la pranz, in prezența ministrului Economiei, Danuț Andrușca, a avut loc inaugurarea investiției facute in ultimii 3 ani la Stația de Transformare 400/220/110/20 kV Suceava. La punerea in funcțiune a noii investiții au participat, alaturi de conducerea Companiei Transelectrica, ...

- Potrivit unui comunicat de presa, deputatul roman, originar din Moldova, Constantin Codreanu, a primit o notificare de la ministrul roman al Economiei, Danuț Andrușca, privind disponibilitatea parții romane de a acționa in vederea anularii tarifelor de roaming intre Romania și Republica Moldova.