Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra (PSD), a solicitat Guvernului sa plafoneze pretul mastilor la valoarea lor din decembrie 2019, deoarece "mastile au devenit marfa de lux”, iar romanii sunt obligati sa le cumpere.Citește și: Rareș Bogdan și Florin Roman au EXPLODAT in ședința…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Timis, Calin Dobra, a solicitat Guvernului, miercuri, plafonarea pretului mastilor de protectie anti-coronavirus la valoarea din decembrie 2019. Dobra motiveaza ca este stare de urgenta, iar maștile au devenit "marfa de lux".

- In unele farmacii din Timisoara, mastile sanitare s-au vandut si cu preturi de cinci si sapte lei. Calin Dobra, presedintele CJ Timis, solicita plafonarea preturilor la valoarea din decembrie 2019.

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, cere Guvernului sa plafoneze prețul la maști medicinale, la nivelul din 2019, care era de 5 bani/masca, acum ca acestea vor deveni obligatorii incepand cu 15 mai.

- O firma dintr-o comuna din Giurgiu a reușit sa vanda Guvernului 1,75 milioane de maști de protecție, pentru 56 milioane lei, la un preț mediu de 32 lei bucata. Prețul este ridicat in condițiile in care maști de acest tip, FFP2 sau FFP3, costau in medie 10 lei. Pe de alta parte, este adevarat ca acum…

- ​O firma dintr-o comuna din Giurgiu a reușit sa vanda Guvernului 1,75 milioane de maști de protecție, pentru 56 milioane lei, la un preț mediu de 32 lei bucata. Prețul este ridicat in condițiile in care maști de acest tip, FFP2 sau FFP3, costau in medie 10 lei. Pe de alta parte, este adevarat ca acum…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, solicita guvernului, premierului Ludovic Orban, sa plafoneze prețurile la produsele de baza, la produsele de protecție, la dezinfectanți și la medicamente la nivelul mediei prețurilor din ultimele trei luni! , „Prețul produselor de baza trebuie…

- Prețul maștilor de protecție s-a triplat. Este criza de maști de protecție in farmacii, dar și la furnizori din cauza alertei de coronavirus.Pana și unitațile medicale se confrunta cu o criza a maștilor de protecție. Cand acestea revin pe stoc sunt la preț triplu. Dovada sta achiziția facuta de Spitalul…