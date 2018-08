Stiri pe aceeasi tema

- Loteria Romana: cel mai mare premiu din istoria jocului Joker, in valoare de peste 4,5 milioane de euro, a fost jucat la o agenție din Alexandria in Eveniment / on 03/08/2018 at 10:03 / A fost castigat cel mai mare premiu din istoria jocului Joker, in valoare de peste 4,5 milioane de euro, biletul…

- 1.439 de persoane de peste 45 ani sau unici intretinatori de familie, incadrate in munca in anul 2018; un singur loc de munca a fost subvenționat in Social / on 30/07/2018 at 15:06 / Firmele care angajeaza anumite categorii de persoane, cum ar fi absolvenții de liceu, tinerii cu risc de marginalizare…

- Peste patru milioane de lei pentru reabilitarea sediului Primariei Turnu Magurele in Economie / on 27/07/2018 at 11:58 / Primaria municipiului Turnu Magurele a semnat, la finalul lunii iunie, contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, pentru proiectul „Reabilitare…

- Cu doar 47,30% rata de promovabilitate la BAC, judetul Teleorman este la coada clasamentului pe tara in Social / on 04/07/2018 at 12:53 / Numai 47,30% dintre absolventii de clasa a XII-a inscrisi la aceasta sesiune a examenului de Bacalaureat au reusit sa obtina note de trecere, iar cu o rata a promovabilitatii…

- ANM: Cod galben de furtuni si ploi abundente, pana vineri/ Este vizat si judetul Teleorman in Eveniment / on 13/06/2018 at 10:45 / Meteorologii anunta ca treizeci de judete din intreaga tara intra, miercuri, 13 iunie, la ora 14.00, sub cod galben de furtuni, cu descarcari electrice, vant, ploi abundente…

- Aproape 2.500 de absolventi de gimnaziu s-au inscris la prima proba a Evaluarii Nationale in Eveniment / on 12/06/2018 at 11:54 / 2.451 de absolventi ai clasei a VIII-a s-au inscris, la nivelul judetului Teleorman, la prima proba a Evaluarii Nationale, dintre acestia prezentandu-se la examenul de…

- Accident rutier cu victime, la Izvorul Rece in Eveniment / on 21/05/2018 at 14:50 / Doi barbati, tata si fiu, de 74 si 46 de ani, au fost raniti si transportati la spital, in urma unui accident rutier petrecut in dupa amiaza zilei de luni, 21 mai, pe DN52, la Izvorul Rece. Potrivit…

- Circulatie restrictionata pe E70, la Draganesti Vlasca, din cauza lucrarilor la calea ferata in Eveniment / on 14/05/2018 at 11:54 / Circulația pe DN 6, pe raza localitatii Draganesti Vlasca, in zona km. 62+550 m, se va desfașura alternativ, dirijata cu semafoare, in perioada 14- 17mai, masura fiind…