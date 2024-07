Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a anunțat ca opt persoane, printre care și un copil, au din nou case, ca urmare a unui sprijin de la Consiliul Județean Ilfov și Primaria Vidra. Intr-o postare pe Facebook, președintele CJ Ilfov precizeaza ca este vorba despre patru familii care…

- Mai multe locuințe din Sectorul 2 al Capitalei au fost afectate, noaptea trecuta, de un incendiu puternic. Alarma a fost data in jurul orei 3:00. Pompierii din Bucuresti au intervenit, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit in Sectorul 2, la un grup de locuinte invecinate. Au fost asistate…

- Un incendiu care a izbucnit sambata, 25 mai, intr-un parc de distracții din vestul Indiei a ucis 27 de persoane, dintre care patru copii cu varste sub 12 ani, arata un bilanț actualizat al poliției. Patru persoane despre care autoritațile zic ca au legatura cu parcul de distracții au fost arestate.Peste…

- Trei indivizi au inselat cel putin 30 de persoane carora le-au promis permise de conducere originale. Acestea susțineau ca sunt reprezentanti ai unor scoli de soferi sau chiar politisti și cereau intre 600 si 1.200 de euro pentru un document. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 1 au…

- Consiliul Județean Ilfov vrea ca locuitorii sai sa aiba ochi sanatoși, dar și dinți pe masura. In paralel cu proiectul prin care sunt oferite consultații și ochelari de vedere gratuit, se deruleaza și acela destinat controalelor stomatologice, spune președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma. „Ilfov zambește”…

- Comisia Europeana a deschis o ancheta impotriva Facebook si Instagram, rețelele de socializare ale Meta, suspectate ca nu ar fi respectat obligatiile in materie de combatere a dezinformarii inaintea alegerilor pentru Parlamentul European.„Aceasta Comisie a creat instrumente pentru a proteja cetatenii…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni, la izolatia unei cladiri aflate in constructie, in Sectorul 1 din Bucuresti. La fața locului intervin mai multe autospeciale de pompieri. Focul se manifesta la izolația unei cladirii in construcție, de pe strada Daniel Danielopolu. Au fost alertate 8 autospeciale…

