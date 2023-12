Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Constanta, Mihai Lupu, a scapat de acuzația deluare de mita din lipsa de probe. Anunțul a fost facut, joi, chiar de reprezentantul administratiei judetene pe pagina sa de Facebook.„S-a facut dreptate! Sunt nevinovat! ‘Neinceperea urmaririi penale este verdictul pronuntat de instanta in dosarul investigat de catre DNA. Justitia a fost facuta, iar nevinovatia si integritatea mea au fost consolidate, odata cu aceasta hotarare”, a spus liberalul Mihai Lupu.El a mai precizat ca in 35 de ani de cariera in diferite functii numele sau a fost nepatat. „Unii s-au grabit…