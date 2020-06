Stiri pe aceeasi tema

- Recent, doua asociatii, una din Valcea, alta din Buzau, au demarat oficial procedurile de obtinere a statutului de Geoparc UNESCO pentru zona Oltenia de sub Munte, respectiv pentru Tinutul Buzaului. Au trimis...

- Geoparcul „Ținutul Buzaului” va fi propus pentru includere in Rețeaua Globala a Geoparcurilor protejate UNESCO. Un proiect de hotarare in acest sens va fi supus aprobarii luni, in ședința Consiliului Județean, urmand ca, luna viitoare, specialiștii Consiliului Județean, impreuna cu cei ai Universitații…

- A fost obținuta hotararea judecatoreasca de inființare a Zonei Metropolitane Piatra-Neamț și, astfel, structura asociativa realizata intre cele șapte primarii cu statut de membru fondator, semnatare a actului constitutiv, are incepand cu luna aceasta caracter oficial. La inițiativa primarului municipiului…

- Incepand cu data de 22 iunie 2020, la Serviciul Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor se reia activitatea de examinare la proba teoretica a examenului pentru obținerea permisului de conducere, conform listei atașate pe site-ul Instituției Prefectului la secțiunea ”Permise auto și…

- Dupa o perioada de trei ani in care cheltuielile statului au crescut foarte mult, guvernul ia in calcul reducerea acestora, sustine Asociatia pentru Proprietate Privata (APP), precizand ca se ia in calcul reducerea cheltuielilor tocmai de la cei care si-au pierdut dreptul de proprietate in timpul regimului…

- Avand in vedere starea de urgența impusa de coronavirus (COVID-19) Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ’’Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova’’ intreprinde toate masurile ce se impun in prevenirea raspandirii acestuia, respectiv: spalarea / curațarea / dezinfecția și dezinsecția…

- De astazi, incepe testarea COVID-19 si la Botosani. Aparatul a fost cumparat cu fonduri stranse de Asociatia ”Salveaza o Inima” si a fost deja montat la Spitalul Judetean ”Mavromati”.