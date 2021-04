Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetar cash se va situa la 7% din PIB, in timp ce PIB-ul va creste intre 5-6% in acest an, a declarat Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal. "Parerea mea e ca statul va...

- Corectia bugetara este esentiala pentru stabilitatea economiei si a leului, iar pentru 2021 vad un deficit bugetar cash de sub 7% din PIB, in timp ce PIB-ul va creste intre 5% si 6%, a declarat, miercuri, Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal. "Parerea mea e ca statul va intra in…

- Vaccinarea populatiei pentru Covid ajuta redresarea economica, care insa va fi una dificila, neuniforma si cu daune de durata, se arata intr-un comunicat remis, joi, AGERPRES de Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal. In comunicat se precizeaza ca acest text nu angajeaza in mod necesar institutiile…

- Bugetul de stat pentru anul 2021 reprezinta inceputul corectiei macroeconomice in Romania, fiind unul rational si nu unul de austeritate, a declarat, miercuri, presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, intr-o dezbatere de specialitate. "Corectia macro-economica in Romania incepe…

- ”Regimul fiscal în România este profund inechitabil, din doua motive. Primul, are prea multe portițe- va dau ca exemplu faptul ca de mulți ani cota unica nu mai exista. Și al doilea motiv: favorizeaza concurența fiscala neloial”, a spus miercuri Daniel Daianu, președintele Consiliului…

- ​O ajustare de 4 puncte procentuale din PIB a deficitului bugetar aproape exclusiv pe seama cheltuielilor bugetare nu este realista, se arata în opinia Consiliului Fiscal pe marginea proiectului de Buget. Instituția condusa de Daniel Daianu mai apreciaza ca o ajustare efectuata numai pe partea…

- Bugetul Ministerului Culturii propus pentru anul 2021 va fi cu putin peste 12% mai mare decat cel alocat in 2020, potrivit proictului Legii bugetului de stat publicat joi. Pentru anul acesta, propunerea de buget in cazul MC este de 980,94 milioane de lei, fata de 880,83 milioane de lei pe…

- Economia Romaniei ar putea inregistra anul acesta o crestere intre 3% si 4,5%, iar scenariul cel mai optimist va fi cu atat mai realizabil cu cat rata de vaccinare va fi mai mare, a declarat presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, intr-un interviu acordat Agentiei Nationale de Presa AGERPRES.…