- UPDATE 5:20 - Presedintele Klaus Iohannis va participa, de marti pana joi, la reuniunea sefilor de stat si de guvern ai Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), care va avea loc la Washington, D.C., Statele Unite ale Americii.Administratia Prezidentiala a informat intr-un comunicat de presa…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, in perioada 9-11 iulie, la reuniunea sefilor de stat si de guvern ai Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), care va avea loc la Washington, D.C., Statele Unite ale Americii, a informat Administratia Prezidentiala intr-un comunicat de presa. Summitul…

- Comisia Europeana cere masuri mai dure pentru a acoperi gaura de la buget, asta in condițiile in care statul abia a majorat pensiile și salariile romanilor. Salariul minim european, pe masa premierului Ciolacu. Ce se schimba și cum vor fi afectați romanii de noile modificari Potrivit surselor Realitatea…

- Klaus Iohannis a lasat drum liber premierului olandez Mark Rutte sa-i succeada lui Jens Stoltenberg la funcția de secretar general al NATO, dupa ce si-a anuntat joi, 20 iunie, retragerea candidaturii. Acesta este finalul unui fals suspans, in condițiile in care Mark Rutte se bucura deja de sprijinul…

- Presedintele Klaus Iohannis a primit premiul Distinguished International Leadership pentru anul 2024, acordat de Consiliul Atlantic din SUA „ca o recunoastere a carierei sale si a rolului sau de lider transatlantic si european”. Iohannis este primul sef de stat european onorat cu aceasta distinctie,…

- Președintele Klaus Iohannis se afla intr-o vizita in Statele Unite ale Americii. Marți, acesta s-a intalnit cu Joe Biden, care a laudat eforturile pe care Romania le face in calitate de partener.

- Presedintele Klaus Iohannis se afla intr-o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, iar in aceasta seara va fi primit la Casa Alba de presedintele Joe Biden. Discutiile se vor axa pe situatia din Ucraina si din bazinul Marii Negre, precum si intarirea securitatii in spatiul euroatlantic. Doina…

- „Tocmai ce am avut o discutie substantiala cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg la care ne-am axat pe situatia de securitate din Ucraina si din Marea Neagra. Romania a sprijinit puternic Ucraina inca din prima zi si vom continua cu fermitate”, a scris Klaus Iohannis, marti pe reteaua X, fosta…