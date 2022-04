Stiri pe aceeasi tema

- „Istoria nu va uita crimele de razboi” din Ucraina, a declarat miercuri presedintele Consiliului European, Charles Michel, aflat intr-o vizita la Borodianka, in apropiere de Kiev, unde civili au fost victime ale „masacrelor” comise de trupele ruse, potrivit autoritatilor

- Intrarea NATO in conflictul din Ucraina ar putea declanșa al treilea razboi mondial, a declarat luni, 14 februarie, președintele Consiliului European, Charles Michel, intr-un interviu pentru ziarul spaniol El Pais. Charles Michel, a subliniat ca UE face tot posibilul pentru a nu agrava conflictul. „Facem…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan anunta ca a initiat, impreuna cu alti trei europarlamentari, o scrisoare in care ii solicita presedintelui Consiliului European, Charles Michel, si Inaltului Reprezentant al Uniunii Europene, Josep Borrell, sa suspende imediat importurile de petrol, gaz si…

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 9 Instituirea de catre NATO a unei zone de interdictie aeriana in Ucraina ar fi „un pas prea departe”, a avertizat joi seara presedintele Consiliului European, Charles…

- Presedintele Maia Sandu a anuntat, joi dupa-amiaza, ca in urmatoarele zile va depune o solicitare formala pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana, liderul de la Chisinau evidentiind necesitatea obtinerii unor perspective europene clare pentru tara sa. „Daca unele decizii au nevoie de…

- Premierul ungar Viktor Orban a discutat luni cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, si a spus ca Ungaria impartaseste pozitia Uniunii Europene in privinta conflictului in desfasurare intre Ucraina si Rusia, a declarat seful biroului de presa al liderului de la