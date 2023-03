Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca, insotit de o echipa guvernamentala, efectueaza joi o vizita oficiala in Republica Moldova. Urmeaza sa aiba intalniri cu presedintele Maia Sandu, premierul Dorin Recean si cu seful Parlamentului de la Chisinau, Igor Grosu. ‘Vom avea intalniri bilaterale la nivelul doamnei presedinte…

- Fostul ambasador al SUA la Chișinau, Dereck J. Hogan, vine intr-o vizita fulger in Moldova. Diplomatul, fiind in calitate de asistent adjunct principal al secretarului de stat pentru afaceri europene și eurasiatice al SUA, va conduce delegația pentru Dialogul strategic dintre Statele Unite și Republica…

- Peste 80 de tineri din Chisinau si din diferite raioane ale Republicii Moldova au fost transportati in mod organizat de catre Partidul prorus Sor intr-un „sejur" de trei zile in statiunea Belek din Turcia, unde ar fi fost instruiti in tehnici de provocare a dezordinii in masa in timpul protestelor,…

- Moment istoric pentru Republica Moldova, acum un an, cind autoritațile din țara noastra au decis sa faca parte din marea familie europeana. Pe 3 martie 2022, șefa statului, Maia Sandu, alaturi de președintele Parlamentului, Igor Grosu și prim-ministra de atunci, Natalia Gavrilița, semnau cererea de…

- Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o declarație ce condamna invazia rusa in Ucraina. O majoritate restransa de 55 de parlamentari din 101 a votat pentru declarație, care cere retragerea tuturor trupelor rusești din Ucraina și afirma ca invazia Moscovei a inceput odata cu ocuparea peninsulei Crimeea…

- "Revenirea limbii romane la statutul de limba oficiala in Republica Moldova este o normalitate istorica și trebuie sa se intample cat mai repede! Sintagme precum ”limba de stat”, ”limba oficiala” sau ”limba materna” sunt niște anomalii! L-am felicitat astazi pe prim-ministrul Dorin Recean pentru susținerea…

- Republica Moldova se confrunta cu un pericol crescut din partea Marii Negre, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, in timpul unei vizite la București. El a precizat ca spațiul aerian al Republicii Moldova este monitorizat in comun cu specialiști din Romania și Ucraina, in contextul razboiului…

- Anul 2023 vine cu noi provocari la adresa securitații energetice a Republicii Moldova. Este opinia mai multor comentatori de la Chișinau, potrivit carora in 2023 Republica Moldova ar putea fi ținta unor destabilizari. Ex-vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusari, spune ca, in contextul crizei…