Uniunea Europeana va obliga companiile farmaceutice sa-si respecte contractele pe care le-au semnat pentru aprovizionarea cu vaccinuri anti-COVID-19, a declarat ieri presedintele Consiliului European, Charles Michel, transmite Reuters, citata de Agerpres. Pfizer Inc a anuntat saptamana trecuta ca va intarzia livrarile catre Europa pentru a face modificari in procesul menit sa sporeasca in special capacitatea de productie. Vinerea trecuta, si AstraZeneca a declarat ca livrarile initiale catre regiune vor fi reduse din cauza unor probleme de productie. „Intentionam sa facem companiile farmaceutice…