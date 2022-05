Stiri pe aceeasi tema

- Explozii puternice s-au produs, joi seara, in capitala Ucrainei, Kiev, iar autoritatile afirma ca armata rusa a comis atacuri cu rachete in timpul vizitei secretarului general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres. Zece oameni au fost raniți și alți cinci recuperați dintre ruinele cladirilor lovite.…

- In timp ce zeci de civili, intre care și copii, au murit și au fost raniți in atacurile armatei ruse, lansate asupra orașelor Odesa și Harkov, dar și in Donbas, președintele rus Vladimir Putin a ales sa-și petreaca noaptea de Inviere la biserica. Potrivit „The Globe and Mail”, citat de Mediafax, Putin…

- Ziua 51 a razboiului declanșat de Rusia in Ucraina incepe cu o victorie simbolica a Ucrainei. Crucisatorul Moskva s-a scufundat. Este cea mai mare pierdere navala suferita de Rusia de la Al Doilea Razboi Mondial. Rușii au confirmat scufundarea navei, insa au susținut ca de vina a fost ”marea furtunoasa”.…

- Garzile de frontiera ucrainene au anuntat ca au impiedicat aproape 2.200 de barbati recrutabili sa paraseasca teritoriul Ucrainei, in conditiile in care, de la inceputul razboiului cu Rusia, barbatii intre 18 si 60 ani au interdictie de iesire din tara, relateaza Agerpres, conform dpa. Femeile si copiii…

- Acuzatiile Rusiei ca Kievul are arme biologice si chimice sunt false si arata ca presedintele rus Vladimir Putin are in vedere folosirea acestor arme in razboiul impotriva Ucrainei, a afirmat, luni, presedintele american Joe Biden, potrivit The Guardian. “Putin este incoltit si acum vorbeste despre…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis, in noaptea de vineri spre sambata, un nou mesaj in care afirma ca discutiile despre pace si securitate pentru Ucraina sunt „singura sansa” pentru Rusia de a-si reduce pierderile. „E timpul sa ne intalnim. E timpul sa vorbim”, a afirmat Zelenski.…

- Mii de ucraineni increarca sa treaca din Ucraina in Republica Moldova, speriati, dupa ce Rusia a inceput atacuri masiva impotriva Ucrainei. Sunt cozi uriase la mai multe puncte de trecere a frontierei. Sute de masini asteapta in coloana, in vama Palanca. Cel mai probabil, autoturismele vin din orașul…

- Președintele Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, o operațiune militara speciala in Donabs. Imediat dupa anunțul sau, mai multe explozii au inceput sa se auda in orașele ucrainene Kiev, Harkov sau Odesa, precum și in estul țarii. Operațiunea militara a Rusiei este una complexa, cu atacuri de artilerie,…