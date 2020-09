Preşedintele Consiliului European, în carantină Un purtator de cuvant al presedintelui Consiliului European, Charles Michel, a anunțat ca summitul UE de joi si vineri a fost amanat pentru ca oficialul a intrat in carantina. Summitul UE de joi si vineri a fost amanat pentru 1 si 2 octombrie pentru ca presedintele Consiliului European, Charles Michel, a intrat in carantina dupa ce unul dintre membrii personalului sau de securitate a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus. Presedintele „a aflat astazi ca un ofiter de securitate, cu care a fost in contact apropiat la inceputul saptamanii trecute, a fost testat pozitiv la COVID-19”, a precizat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

