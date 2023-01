Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei a transmis condoleanțele Guvernului Romaniei pentru pierderea tragica de vieți omenești in urma prabușirii unui elicopter in orașul ucrainean Brovary, inclusiv cea a ministrului de interne ucrainean.

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a deplans miercuri moartea ministrului de interne ucrainean Denis Monastirski, despre care a spus ca ''a fost un mare prieten al Uniunii Europene'', transmit AFP, DPA si Reuters. ''Suntem alaturi de durerea Ucrainei dupa tragicul accident de elicopter'',…

- Șaisprezece persoane, intre care ministrul de Interne al Ucrainei, Denis Monastirski, adjunctul acestuia și un secretar de stat, precum și mai mulți copii au murit, dupa ce un elicopter s-a prabușit, miercuri dimineața, in apropierea unei gradinițe și a u

- Cel puțin 16 persoane, inclusiv ministrul de Interne al Ucrainei, Denis Monastirski, și doi copii, au fost ucise miercuri, intr-un accident de elicopter in apropiere de Kiev, a anunțat poliția de stat. „In orașul Brovari – situat in suburbiile estice ale Kievului – un elicopter s-a prabușit in apropierea…

- UPDATE: Saisprezece persoane, intre care ministrul ucrainean de Interne, Denis Monastirski, si-au pierdut viata dupa ce un elicoper s-a prabusit in apropierea unei gradinite si a altor cladiri rezidentiale din Brovari, un orasel din regiunea Kiev, a anuntat seful politiei, citat de The Kyiv Independent.…

- Presupusul autor al indepartarii unei picturi murale Banksy intr-un oraș ucrainean risca pana la 12 ani de inchisoare daca va fi condamnat, a anunțat ministerul ucrainean de Interne, citat de Al Jazeera și Reuters.

- Traderii nu intentioneaza sa suspende transporturile de cereale din porturile ucrainene din zona Odesa, dupa cele mai recente atacuri rusesti asupra sistemului energetic al regiunii, a anuntat duminica ministrul Agriculturii, Mykola Solsky, transmite Reuters.

- Moscova a acuzat luni țarile occidentale, prin vocea purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca i-au "furat practic" rezervele de aur și de valuta prin intermediul sancțiunilor impuse impotriva sa, informeaza Reuters.Intrebat de reporteri, in cadrul unui briefing de presa, despre propunerea…