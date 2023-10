Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, este favorabil ideii ca Ucraina sa se alatura Uniunii Europene pana in anul 2030, daca vor fi pana atunci indeplinite anumite conditii, relateaza agentia DPA, citata de Agerpres. „Ucraina poate fi membra a UE in anul 2030 daca fiecare parte isi face…

- In Slovacia au loc sambata alegeri parlamentare, transmite AFP. Votarea a inceput la ora locala 7 (05.00 GMT) si se vor inchide la orele 22 (20.00 GMT), iar la scurt timp dupa aceea se vor publica cifrele primelor sondaje la iesirea de la urne. Rezultatul va fi probabil strans, insa cu siguranta foarte…

- Rusia a criticat joi, 22 septembrie, in termeni duri Bulgaria, dupa ce autoritațile de la Sofia l-au expulzat pe șeful Bisericii Ortodoxe Ruse din aceasta țara din sudul Balcanilor, considerand ca el reprezinta o amenintare la adresa securitatii naționale, informeaza The Moscow Times.Autoritațile bulgare…

- Premierul Marcel Ciolacu a efectuat vineri, 1 septembrie, prima sa vizita oficiala la Bruxelles de la preluarea mandatului. In timpul acestei vizite, el s-a intalnit cu mai mulți lideri europeni, printre care Ursula Von der Leyen, Charles Michel și Roberta Metsola, și cu directorul general responsabil…

- La invitația premierului grec, Kyriakos Mitsotakis, Președinta Maia Sandu a participat la reuniunea de la Atena care a intrunit oficiali ai statelor Balcanilor de vest, Bulgaria, Croația, Romania, Ucraina și liderii Uniunii Europene. Summitul a oferit o platforma de discuții despre procesul de extindere…

- Presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a laudat vineri progresele "uimitoare" ale Ucrainei in implementarea reformelor pentru combaterea coruptiei, pastrarea drepturilor minoritatilor si asigurarea unei justitii independente, scrie agentia Reuters.Lupta impotriva coruptiei este o cerinta…