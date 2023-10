Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului și lider al PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, intr-un interviu exclusiv la TVR INFO, ca deschiderea unui al doilea front de razboi, in zona Israel – Fașia Gaza, disipeaza efortul de razboi pentru Ucraina, care are in continuare nevoie de sprijin și de

- Presedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi si regele Iordaniei Abdallah al II-lea cer joi, la Cairo, incetarea ”imediata” a Razboiului in Fasia Gaza si acuza Israelul de faptul ca aplica o ”pedeapsa colectiva” prin care ii ”infometeaza” pe palestinieni si ii ”deplaseaza fortat”, anunta Ammanul, relateaza…

- Palestinienii din Fasia Gaza lanseaza din nou rachete catre coloniile evreiesti, relateaza joi dpa, citata de Agerpres. Anterior, nu se semnalasera tiruri de rachete din Gaza timp de aproximativ 15 ore.

- Presedintele chinez Xi Jinping a afirmat ca o incetare a focului este „imperativa” cat mai curand posibil pentru a preveni extinderea conflictului dintre Israel sau Hamas sau scaparea acestuia de sub control și ca Beijingul este dispus sa colaboreze cu țarile arabe pentru gasirea unei soluții, a scris…

- In plina activitate de cateva zile, dupa un turneu in țarile arabe, șeful diplomației americane, Antony Blinken, a revenit luni in Israel pentru a incerca sa atenueze criza umanitara din Fașia Gaza, anunța luni „The Washington Post”. „Riscul continuarii unei escaladari este foarte serios”, scrie cotidianul…

- Gruparea terorista Hamas susține ca a lansat in urma cu puțin timp rachete din Fașia Gaza spre Tel Aviv, informeaza Times of Israel.In centrul orașului nu au rasunat sirenele, dar o explozie puternica a fost raportata ca fiind auzita de locuitori. Potrivit Canal 13, este posibil ca o racheta…

- Egiptul a inchis punctele de trecere a frontierei cu Fașia Gaza și Israel in Peninsula Sinai, inclusiv doua care servesc drept porți de intrare pentru calatori in orașele Rafah și Taba, au transmis, marți, oficialii egipteni de securitate. Autoritațile au intensificat, de asemenea, patrulele de-a lungul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca gestioneaza situatia unui grup de 92 de romani care au ajuns din Israel in Iordania si ca se fac demersuri pentru a se gasi modalitati de repatriere a lor, prin curse aeriene operate de diferite companii.”In contextul escaladarii situatiei de securitate…