Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat liderii UE sa se pregateasca pentru „cele mai sumbre scenarii” din cauza presedintelui american Donald Trump, notand ca neintelegerile in relatiile transatlantice sunt mai vaste decat un razboi pe piata de schimb, scrie Politico, potrivit…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat liderii UE sa se pregateasca pentru „cele mai sumbre scenarii” din cauza presedintelui american Donald Trump, notand ca neintelegerile in relatiile transatlantice sunt mai vaste decat un razboi pe piata de schimb, scrie Politico. „Atunci cand…

- SUA a avertizat Turcia ca daca va cumpara vreodata sisteme antiaeriene din Rusia vor exista consecințe majore. De curand, țara lui Recep Tayyip Erdogan, a achizionat aceste sisteme fara a mai ține cont de avertizarile primite.

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, l-a pus la colt vineri pe Donald Trump caruia i-a reprosat faptul ca”sfideaza” ordinea mondiala. Acuzatia a fost formulata in deschiderea summit-ului G7, in interiorul caruia nu lipsesc tensiunile tot mai puternice intre presedintele american si partenerii…

- Intr-o batalie asupra acordului nuclear cu Iranului, cei care au dorit ca SUA sa se retraga, au caștigat. Cu patru zile inainte de 12 mai, zi pe care Trump și-a setat-o pentru a lua o decizie cu privire la acordul nuclear, președintele american a spus ca SUA se vor retragere ”din aceasta afacere proasta”…

- Cancelarul german, Angela Merkel, se întâlneste astazi, 27 aprilie, la Washington cu presedintele american, Donald Trump. Una dintre cele mai importante teme care vor fi discutate priveste posibila retragere americana din acordul nuclear cu Iranul. Ca si Franta, Germania…

- Agenda globala: Nicolas Don despre vizita lui Emmanuel Macron in SUA Agenda Globala, 23 aprilie, realizator Ianna Ionita: Discutam despre vizita presedintelui francez Emmanuel Macron în SUA cu invitatul nostru din aceasta seara - ziaristul Nicolas Don. Buna seara! Nicolas Don: Buna seara!…

- Melescanu a fost intrebat, in cadrul unei declaratii de presa comune cu omologul sau francez Jean-Yves Le Drian, despre un eventual raspuns militar international la atacul chimic din Siria. "Romania condamna ferm utilizarea armelor chimice in orice circumstante, in orice imprejurare,…