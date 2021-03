Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a cerut vineri, la Paris, organizarea unui nou summit cu participarea Rusiei, Frantei si Germaniei, pentru a obtine "un nou progres" in solutionarea conflictului dintre Kiev si Moscova in regiunea Donbas, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Ucraina…

- Ucraina a acuzat miercuri un grup anonim de hackeri rusi de incercarea de a difuza documente malware printr-un sistem web care asigura circuitul documentelor guvernamentale, dar fara a mentiona daca sistemul a avut de suferit, relateaza Reuters si Ukrinform, potrivit AGERPRES. Kievul a acuzat…

- Un soldat ucrainean a fost ucis si alti doi raniti in doua confruntari cu separatistii sprijiniti de Rusia in estul Ucrainei, a anuntat luni armata ucraineana, potrivit AGERPRES. Ucraina se confrunta cu separatistii sustinuti de Rusia in regiunile de est Donetk si Lugansk din 2014, dupa anexarea…

- Seful delegatiei ucrainene in Grupul de contact trilateral pentru solutionarea conflictului din Donbas, Leonid Kravciuk, a declarat ca Rusia a transformat Crimeea si zonele ocupate din estul Ucrainei intr-un mare avanpost militar si a amintit ca Moscova incalca in mod constant dreptul international.

- Rusia a fost acuzata joi de Statele Unite si de europeni, in cursul unei videoconferinte a Consiliului de Securitate al ONU, de obstructionarea unei solutii in estul Ucrainei, ceea ce Moscova a respins, potrivit AFP. "Rusia trebuie sa inceteze imediat agresiunea sa in estul Ucrainei si sa puna capat…

- Sunt necesari mai multi pasi pentru a proteja o fragila incetare a focului in estul Ucrainei, pe masura ce cresc violarile acordului, a declarat pentru Reuters ministrul suedez de externe Ann Linde miercuri in timpul unei deplasari in regiune. Linde a fost in prima sa vizita in Ucraina de cand a preluat…

- Charles Michel, presedintele Consiliului European, a cerut autoritatilor ruse sa il elibereze imediat pe opozantul Aleksei Navalnii, arestat pe aeroport chiar la revenirea in Moscova. Un mesaj similar a transmis si seful diplomatiei europene, Josep Borrell, care a indemnat Rusia „sa respecte drepturile"…