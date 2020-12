Presedintele Consiliului European care reuneste cele 27 state membre ale Uniunii Europene, Charles Michel, a propus joi elaborare unui "tratat international privind pandemiile" fara a avansa un calendar, in cadrul unui summit virtual privind COVID-19 organizat de Adunarea generala a ONU, relateaza AFP. "Numarul de epidemii s-a inmultit in ultimele decenii" si "am fost luati prin surprindere" de virusul COVID-19, a spus el. "Este deci o forma de esec si va trebui sa ne invatam lectiile", a pledat Charles Michel. In acelasi timp, "succesul in materie de vaccinuri este rezultatul mobilizarii si solidaritatii…