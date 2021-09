Stiri pe aceeasi tema

- Pretul energiei va ramane ridicat, astfel ca oamenii ar trebui sa-si eficientizeze consumul, autoritatile sa-i ajute pe cei vulnerabili, iar companiile sa plateasca o contributie de solidaritate, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. “Pretul energiei…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a amendat Raiffeisen Bank cu 100.000 de lei pentru practica comerciala incorecta si a decis suspendarea activitatii bancii referitoare la acest comportament, masura aplicata in premiera in Romania, precum si restituirea comisioanelor incasate…

- Vinificatorii reuniți sub brandul vinicol de țara „Wine of Moldova. A legend alive” vor avea mai multe oportunitați pentru a-și exporta produsele in Romania. Astfel, producatorii locali vor beneficia de consiliere, sesiuni de informare tematice despre cerințele și standardele de calitate de pe piața…

- „Ne aflam astazi aici pentru a marca impreuna momentul depunerii juramantului de catre conducerea uneia dintre autoritatile cu rol cheie in sustinerea economiei de piata bazate pe libera initiativa si concurenta. Inaintea oricarei optiuni a legiuitorului sau a oricarei politici economice promovate de…

- Consiliul Concurenței analizeaza activitatea de racordare a clienților casnici la retelele de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, in contextul modificarii cadrului legislativ aplicabil și al procesului de liberalizare al celor doua piețe pentru consumatorii casnici. Astfel, conform…