- Ucraina, Polonia si cele trei tari baltice s-au opus reintegrarii sportivilor rusi si belarusi in competitiile internationale, potrivit unui comunicat comun publicat luni, informeaza AFP.Cu o zi inaintea unei reuniuni a comisiei executive a Comitetului International Olimpic (CIO), "nu exista niciun…

- Thomas Bach, președintele Comitetului Internațional Olimpic (CIO) nu are in vedere, deocamdata, nicio excludere a sportivilor rusi si belarusi de la” Jocurile Olimpice de la Paris 2024, chiar daca e solidar cu a vorbit duminica, la Courchevel, despre suferinta sportivilor ucraineni, relateaza AFP, citat…

- Comitetul Olimpic Ceh nu este de acord cu revenirea sportivilor din Rusia si Belarus in competitiile internationale in contextul in care razboiul din Ucraina continua, a declarat vineri Jan Lipavski, ministrul de Externe al Cehiei, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ucraina a trimis scrisori companiilor care susțin Comitetul Olimpic Internațional (CIO), indemnandu-le sa țina sportivii ruși departe de Jocurile Olimpice de la Paris, a declarat duminica președintele Volodimir Zelenski. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cu acest prilej, Guttait a reiterat opozitia fata de o posibila acceptare a sportivilor rusi si belarusi la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024: ''Ucraina se va uni cu multe tari din Europa si din lume ... si (participarea rusilor -n.r.) nu va fi permisa'', relateaza Agerpres care citeaza media…

- Ucraina ar putea boicota Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 daca sportivilor ruși și belaruși li se va permite sa concureze, spune Vadym Gutzeit, ministrul ucrainean al sportului. Declarațiile vin dupa ce Comitetul Internațional Olimpic a anunțat ca ia in considerare sa le permita sportivilor ruși…

- Ucraina a amenintat joi ca va boicota Jocurile Olimpice de vara din 2024, care vor avea loc la Paris, in cazul in care Comitetul International Olimpic (CIO) va decide sa permita participarea sportivilor rusi si belarusi, interzisi la majoritatea competitiilor internationale sub

- Sportivii ruși și belaruși ar putea concura ca neutri la Jocurile Olimpice din 2024, dupa ce Comitetul Olimpic Internațional a declarat ca va „explora o cale” pentru ca ei sa poata participa. Comitetul a facut apel la federații sa excluda sportivii din aceste țari dupa invazia Rusiei in Ucraina.