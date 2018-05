Junot Diaz, presedintele comitetului ce acorda prestigioasele premii Pulitzer, acuzat de o scriitoare de hartuire sexuala, a demisionat si a anuntat ca renunta la aceasta functie pe durata unei anchete independente care va cerceta acuzatiile formulate impotriva lui, informeaza AFP. Pe 4 mai, cu ocazia unui salon al literaturii organizat in orasul australian Sydney, jurnalista si scriitoarea Zinzi Clemmons l-a chestionat pe Junot Diaz in legatura cu un incident care ar fi avut loc intre ei cu sase ani in urma, potrivit mai multor publicatii internationale. Intr-un mesaj publicat ulterior pe contul…