Noile legi ale securitatii trebuie sa reglementeze ca niciun drept fundamental al persoanelor nu va fi sacrificat in numele securitatii nationale, a afirmat presedintele Comisiei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii, senatorul Ioan-Cristian Chirtes. Mesajul, transmis cu prilejul Bilantului SRI pentru anul 2021, a fost postat pe pagina de Facebook a comisiei parlamentare. Potrivit acestuia, este „regretabil” modul in care a inceput dezbaterea in spatiul public asupra proiectelor noilor legi ale securitatii. „Din pacate, a fost partial compromis…