"In momentul de fata am cerut catre institutiile statului sa-mi furnizeze date si informatii cu privire la existenta acestui protocol. Am facut solicitari catre Ministerul Apararii Nationale si catre Ministerul Justitiei, in calitate de presdinte al Comisiei DGPA (comisia de ancheta SIPA – n.r.), nu in calitatea de membru al Comisiei de aparare a Senatului. Nu pot sa va furnizez in momentul de fata alte elemente, decat ca am adresat solicitarea institutiilor in drept ca sa-mi confirme incheierea acestui protocol. Nu cunosc care este caracterul informatiilor cuprinse in acest protocol. Solicitarea…