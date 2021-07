Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei pentru agricultura din Senat, George Scarlat, a declarat, marti, la Targu Mures, in cadrul unei consultari cu fermierii locali pe tema Programului National Strategic (PNS), ca Planul National de Relansare si Rezilienta (PNRR) este "un esec" in privinta agriculturii. "Am lucrat…

- Florin Cițu a anunțat marți seara la Digi24 ca Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei va fi aprobat la toamna. Comisia Europeana intra in vacanța, și mai sunt și alte țari in situația Romaniei, a spus premierul. Acesta spune ca nu este nicio problema daca planul va fi aprobat la toamna,…

- Marcel Ciolacu a declarat sambata, la o conferința de presa susținuta la Craiova, ca Romania a plecat la negocierile de la Bruxelles cu o solicitare de sapte miliarde pentru agricultura, iar ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea ministrul Agriculturii, Adrian Oros s-au intors cu zero euro pentru…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a sustinut joi ca proiectul privind strategia de gestionare a apei, care nu a fost acceptat la finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru ca "nu era suficient de verde", va fi finantat in urmatorii ani din alte surse financiare. "Cu siguranta…

- Guvernul vrea sa construiasca 434 de km de autostrada prin PNRR. Lucrarile ar trebui terminate pana in 2026. Planul Național de Redresare și Reziliența, prezentat miercuri de Guvern, include finanțarea a 434 de km noi de autostrada cu facilitați precum stații electrice cu puncte de incarcare a mașinilor…

- Unificarea bazelor de date, la nivel național, se va face abia in urmatorii cinci ani, proiectul fiind finanțat din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Primul – ministru se scuza și spune ca „nu avem alta soluție”. Intrebat joi seara, la o emisiune de televiziune transmisa…