- Președintele Senatului, Anca Dragu, cere CCR sa-l oblige pe premierul Florin Cițu sa nominalizeze noii miniștri și sa se prezinte in Parlament cu noua lista pentru a fi validata. Ea a sesizat Curtea Constituționala cu privire la existența unui conflict juridic de natura constituționala. „Trimit…

- Primarul Emil Boc și unul dintre cei mai influenți lideri din PNL a declarat, joi dimineața, la Antena 3, ca ii mulțumește pentru activitate ministrului Stelian Ion, dar ca decizia premierului Florin Cițu de a-l revoca a fost una buna.Boc i-a reproșat ministrului Justiției ca nu poate explica de ce…

- Dacian Cioloș, co-președinte al USR PLUS a reacționat la decizia premierului Cițu de a-l demite pe ministrul justiției, Stelian Ion. Cioloș spune, pe Facebook, ca premierul „a demis fara motiv al doilea ministru USR PLUS". „Acesta nu mai e guvern de coaliție", a concluzionat Dacian Cioloș. „Promisiunea…

- Coaliția de guvernare, noi discuții pe tema desființarii SIIJ Foto: Arhiva/ Agerpres Desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, din nou pe masa coaliției de guvernare. PNL, USR și UDMR încearca sa ajunga la un un punct de vedere comun pe aceasta…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, va prezenta, in sedinta coalitiei de miercuri, avizul pozitiv dat de Comisia de la Venetia la proiectul de desfiintare a Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie."Parlamentul se poate intruni in sesiune extraordinara fara nicio grija, pentru ca are solutiile…

- Liderii coalitiei de guvernare se reunesc miercuri in sedinta, la Palatul Parlamentului, urmand sa discute si despre calendarul parlamentar pentru desfiintarea SIIJ. Ministrul Justitiei, Stelian Ion, va prezenta, in sedinta coalitiei de miercuri, avizul pozitiv dat de Comisia de la Venetia…

