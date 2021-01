Fritz a precizat ca a avut o discuție telefonica, joi dupa-amiaza, cu liderul european, care l-a felicitat pentru funcția de primar.”M-a felicitat pentru funcția de primar, iar eu i-am povestit despre Timișoara, cum m-a cucerit acest oraș vechi și multicultural și de ce a meritat sa i se acorde titlul de Capitala Culturala a Europei. Am invitat-o sa cunoasca Timișoara in 2023 și se pare ca am fost foarte convingator. A acceptat imediat și bucuroasa invitația. Nu am ocolit dificultațile pe care le intampinam in acest proiect și m-a asigurat de tot sprijinul ei pentru ca anul 2023 sa fie unul de…