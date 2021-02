Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca UE s-a miscat prea greu in ceea ce priveste autorizarea vaccinurilor anti-COVID-19 si a avut prea multa incredere in faptul ca isi va atinge obiectivele de productie, potrivit BBC . Programul de imunizare din Europa, lansat de presedintele Comisiei Europene, a fost criticat in mod constant de-a lungul ultimelor saptamani, mai ales ca tari precum Marea Britanie, Statele Unite si Israel si-au vaccinat deja un procent important din populatie. Creatorii vaccinurilor de combatere a coronavirusului, precum AstraZeneca/Oxford si Pfizer/BioNTech…