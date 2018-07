Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a transmis premierului Viorica Dancila ca, in ceea ce priveste MCV, CE va continua sa monitorize evolutiile Romaniei, insistand ca e esential sa nu se faca pasi inapoi in privinta progreselor obtinute. La solicitarea Ziare.com, un purtator…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a transmis marți premierului Viorica Dancila cu care a avut o intrevedere la Bruxelles, ca Uniunea Europeana va continua monitorizarea Romaniei cu privire la Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV).

- Premierul Viorica Dancila e in vizita de lucru la Bruxelles, unde s-a intalnit cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si cu vicepresedintele Frans Timmermans, responsabil cu statul de drept . In cadrul intalnirii, președintele Comisiei Europene a incurajat-o pe Viorica Dancila sa lucreze…

- "Nu comentam hotararile instanțelor naționale sau punerea lor in aplicare. Dupa cum știți, am subliniat in repetate randuri ca independența sistemului judiciar al Romaniei și capacitatea sa de a lupta eficient impotriva corupției sunt de o importanța capitala. Acesta este nucleul rapoartelor Comisiei…

- Tensiunile politice de la Bucuresti nu au trecut neobservate de oficialii Uniunii Europene. Mai multi reprezentanti ai Comisiei, dar si parlamentari europeni si-au aratat ingrijorarea fata de modul in care majoritatea PSD-ALDE masacreaza Legile Justitiei si codurile penale. "Discursul domnului…

- „Intrebarile erau menite sa ajute la pregatirea unei misiuni tehnice” Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a raspuns in bataie de joc scrisorii premierului Viorica Dancila care solicita clarificarea adresei din 2012, transmisa de CE ministrului Justitiei de atunci, Mona Pivniceru, in…

- "Presedintele Juncker i-a raspuns pe 4 aprilie scrisorii trimite de premierul Viorica Dancila pe 21 martie. Presedintele Juncker explica, in scrisoarea sa, contextul discutiilor din trecut la care face referire Prim-ministrul roman, care servesc colectarii de informatii legate de gestionarea dosarelor…

