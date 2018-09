Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat marti, la sesiunea plenara a Summitului Initiativei celor Trei Mari de la Cotroceni, ca investitiile nu au sens fara un stat de drept si ca mereu cand se vorbeste despre stat de drept apar "stranuturi in sala".

- In cadrul unei dezbateri gazduite de Muzeul Principia, obiectiv finantat tot cu bani europeni, Corina Cretu l-a felicitat pe primarul Mircea Hava (PNL) "pentru modul extraordinar" in care a reusit sa modernizeze si sa transforme orasul prin utilizarea fondurilor europene. Aceasta a mentionat ca a…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker a vorbit intr-un interviu Digi 24 despre Romania, iar mesajul sau principal a fost ca situația din țara noastra nu este tocmai buna, anul trecut lucrurile stand mult mai bine. Intrebat despre faptul ca in discursul de anul acesta despre starea națiunii…