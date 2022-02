Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Muresan A fi sau a nu fi. Razboi. Plin de trupe militare pe la granițe sau alte lucruri neștiute in zona. Alianța Nord Atlantica nu va patrunde in Ucraina, fiindca nu e țara membra. Dar rușii știu ca in cazul unui atac vor fi consecințe dezastruoase. Și NATO, și UE, și G7 (fostul G8 din care…

- Presiunea Rusiei in privinta livrarilor de gaz catre Republica Moldova reprezinta o „incercare fatisa” a Moscovei de a intimida guvernul reformist de la Chisinau, a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, scrie Agerpres , cu referire la Reuters.

- Principalele subiecte incluse pe agenda intrunirii Consiliului European sunt coordonarea europeana in contextul pandemiei, gestionarea situatiilor de criza si rezilienta la acestea, preturile la energie, securitatea si apararea UE.”Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa, in perioada 15-16…

- Președintele Klaus Iohannis va fi prezent in perioada 15-16 decembrie la Summitul Parteneriatului Estic si la reuniunea Consiliului European, care se vor desfașura in Belgia, la Bruxelles, a informat Administrația Prezidențiala. Pe 15 decembrie, la ora 17.00, șeful statului va participa la cel de-al…

- Uniunea Europeana a cerut, vineri, Rusiei sa reduca presiunile asupra tarilor vecine, avertizand ca va inaspri sanctiunile si va adopta alte „masuri semnificative” in cazul unei agresiuni militare ruse impotriva Ucrainei. Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a intalnit vineri, la…

- Uniunea Europeana este pregatita sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei in cazul unei noi agresiuni contra Ucrainei, a anuntat marti presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citata de AFP.

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri ca va propune țarilor UE sa suspende zborurile catre regiunea Africii de Sud din cauza apariției unei noi variante a virusului COVID-19. Mai multe țari au anunțat deja astfel de masuri. Marea Britanie a anunțat ca…

- Președintele Comisiei Europene, Ursul von der Leyen l-a felicitat, joi, pe premierul Nicolae Ciuca, dupa votul de investitura primit in Parlament. „Felicitari, NicolaeCiuca pentru investirea in funcția de...