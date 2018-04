Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a vorbit, vineri, la Bruxelles, unde participa la r euniunea Consiliului European , cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, despre scandalul legat de ”lista neagra” pe care oficialii europeni ar fi trimis-o Romaniei, cerand detaliii despre dosare de corupție aflate in…

- Premierul V. Dancila va cere clarificari de la CE, pe tema justiției Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Premierul Viorica Dancila a anuntat azi ca-i va trimite o scrisoare presedintelui Comisiei Europene,…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, miercuri, ca in cursul zilei ii va trimite o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Junker, pentru a cere detalii si informatii, dupa ce Ministerul Justitiei i-a confirmat ca au existat mai multe cereri din partea Comisiei Europene legate de situatia…

- „In spațiul public a aparut un document al Comisiei Europene datat 10 octombrie 2012 in care erau solicitate situația unor dosare aflate pe rol și mai grav faptul ca in acea scrisoare aveam și nume despre care se cerea stadiul in care se afla procesul și pașii care trebuiesc urmați, ceea ce mi se pare…

- Consiliul Superior al Magistraturii a decis, marti, inaintarea unei solicitari catre Ministerul Justitiei pentru a comunica cum a raspuns solicitarii formulate de Comisia Europeana in 2012, referitoare la o lista cu dosare de coruptie la nivel inalt. Plenul CSM a decis "transmiterea unei…

- Meleșcanu, despre vizita lui Timmermans: „Mesajele au fost extrem de incurajatoare in legatura cu MCV”. Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat, la Digi24 , ca el vede „partea plina a paharului” in cazul vizitei la București a prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans. „Dumneavoastra…

- CE se declara ingrijorata de "independența sistemului judiciar romanesc" Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Foto: ec.europa.eu. Comisia Europeana cere Parlamentului României sa regândeasca modificarile din justitie. "Independenta sistemului judiciar…