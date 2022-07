Stiri pe aceeasi tema

- Arhitectul Iulian Nicolau si-a dublat veniturile in activitatea din mediul privat in anul in care a preluat functia de sef al Comisiei de urbanism de cadrul Consiliului Local (CL). Consilierul USR a avut venituri de 100.000 euro la biroul sau de arhitectura in 2021, mai mult decat dublu fata de anul…

- Potrivit unui studiu recent realizat la Universitatea din Boston, in perioadele caniculare crește riscul de avort spontan. Avortul spontan afecteaza un numar considerabil de femei. Se estimeaza ca 15% din sarcini eșueaza intr-un avort in primele cini luni. Este un eveniment traumatizant pentru ambii…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a estimat marti ca noul Plan Urbanistic General (PUG) ar putea fi elaborat in decurs de trei ani si si-a reiterat convingerea ca decizia instantei privind anularea actualului PUG nu va ramane definitiva. „Cu tot cu avize, as spune ca trei ani (va dura elaborarea…

- Planul urbanistic general PUG al Capitalei a fost anulat de tribunal, anunta avocatul Gheorghe Piperea pe pagina sa de Facebook.Acesta mentioneaza ca acest PUG a fost emis in decembrie 2000."Deci, acum 22 de ani Actiunea in anulare s a formulat in anul 2018hellip; Impactul asupra pietei imobiliare si…

- Elvira Deatcu, actrița din Vlad și-a susținut fiul in visul lui, acela de a studia Arhitectura. Luca a dat examen de admitere atat la Universitatea de Arhitectura și Urbanism “Ion Mincu”, cat și la o prestigioasa facultate din Italia, fiind admis, in toamna trecuta, la ambele instituții de invațamant…

- UPDATE Conform ISU, incendiul de la metrou este lichidat. Incendiul s-a manifestat la carcasa unei linii de metrou. Din vagoane au fost evacuate toate persoanele. Toni Grebla, prefectul Capitalei: „La momentul cand discutam incidentul care putea sa fie deosebit de grav s-a incheiat. Au fost evacuate…

- Pictorul Henry Mavrodin a murit la varsta de 84 de ani, anunta miercuri Uniunea Artistilor Plastici, intr-o postare pe Facebook. „Maestrul Henry Mavrodin a plecat sa picteze in lumina inconjurat de ingeri. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!”, se arata in postarea UAP. Directorul Muzeului National al…

- Comisia de Urbanism a Primariei Cluj-Napoca a analizat, luni, P.U.Z-ul de amenajare al Pieței Maraști. Planul a fost prezentat de arhitecții de la Planwerk și a fost avizat favorabil de catre arhitectul-șef Daniel Pop.