- Presedintele Comisiei de control SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat pentru MEDIAFAX ca trecerea in rezerva a generalului Dumitru Dumbrava ”este un pas inainte”, dupa ce, in noiembrie 2017, membrii comisiei ii cerusera generalului demisia din functia de secretar general al serviciului.

- Generalul SRI Dumitru Dumbrava a fost trecut in rezerva. Președintele Iohannis a semnat, marți, decretul, retragerea fiind efectiva incepand cu 1 septembrie 2018. Generalul Dumbrava a fost audiat anul trecut in comisia pentru controlul SRI, pe tema implicarii Serviciului in dosarele din justiție. In…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat marți, 28 august a.c., urmatoarele decrete:• Decret privind trecerea in rezerva a generalului de brigada – cu o stea, Dumbrava Dumitru, din Serviciul Roman de Informații, la data de 1 septembrie 2018; • Decret privind inaintarea…

- Președintele Comisiei de Control al SRI, Claudiu Manda, susține ca, cel mai probabil,peste doua saptamani, conducerea SRI va fi chemata la comisie pentru discuții referitoare la protocoale și la modificarea legislației."Saptamana aceasta nu o sa avem aceasta intalnire, profitam ca e George…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind trecerea in rezerva a generalului cu patru stele Silviu Predoiu, prim-adjunct al directorului Serviciului de Informatii Externe. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, trecerea in rezerva a generalului SIE…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, Klaus Iohannis a semnat decretul privind trecerea in rezerva a generalului de brigada cu o stea Ion Burlui din Ministerul Afacerilor Interne, incepand cu data de 30 iunie. Ion Burlui este sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a lansat un atac extrem de dur la adresa sefului Comisiei de Control a SRI, Claudiu Manda. Ponta spune ca cifrele prezentate ieri de Manda, care anunta ca 6 milioane de romani au fost interceptati de SRI sunt umflate artificial.Citeste si: Politistii…

- Bubuie nervii in Comisia de Control a SRI, asta dupa ce deputul USR, Lucian Stanciu-Viziteu l-a acuzat pe Claudiu Manda, președintele Comisiei, ca a prezentat un raport fara ca in prealabil sa-l fi trimis și celorlalți membri spre consultate.“Președintele Comisiei de control a Serviciului…