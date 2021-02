Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, susține ca avizul negativ al CSM pentru desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție este o dezamagire. Citește și: Joe Biden trage semnalul ce alarma: China depașește SUA. Ne vor manca pranzul ”Pentru mine, avizul negativ al CSM…

- Fostul președinte al Judecatoriei Bicaz, Geo Moroșanu, susține ca SIIJ trebuie sa iși exercite activitatea, asta pentru ca procurorii folosesc ”proceduri criminale” in anchetarea magistraților. Moroșanul ii transmite ministrului Justiției, Stelian Ion, ca in cazul in care susține aceste proceduri,…

- Deputatul PSD, Dumitru Coarna, a lansat critici dure la adresa ministrului Justitiei, Stelian Ion, denimundu-l „ministru garsoniera” si „profesionist al falsului”. Toate aceste critici in dupa protestul pentru desfiintarea SIIJ. Avocatul Cosmin Bolosin a spus ca deciziile in justitie ar trebui luate…

- Sectia pentru judecatori a CSM analizeaza in sedinta din 23 ianuarie nu mai putin de 47 de cereri de pensionari din partea unor judecatori. Numarul judecatorilor care se penioneaza in ianuarie ajunge astfel la 54, ceea ce reprezinta un val fara precedent in ultimii 30 de ani in justitia din Romania.…

- O declaratie neinspirata a ministrului Justitiei a generat un val de cereri de pensionare in magistratura, situatie care pune o presiune si mai mare pe un sistem deja aflat in criza de personal. Pe 31 decembrie, Stelian Ion declara in prima sa conferinta in calitate de ministru al Justitiei…

- In urma analizei facute cu privire la subiectul varstei de pensionare a magistratilor, Stelian Ion, ministrul Justitiei a declarat ca a ajuns la concluzia ca nu este oportuna cresterea varstei de pensionare a acestora. „In urma analizei pe care am facut-o cu privire la subiectul varstei de pensionare…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis ministrului Justiției, Stelian Ion, cererea de urmarire penala a fostului ministru al Mediului, Costel Alexe. Președintele Klaus Iohannis a transmis marți ministrului justiției, Stelian-Cristian Ion, cererea de urmarire penala a lui Costel Alexe, in calitate de fost…

- Asociația Magistraților din Romania (AMR), Asociația Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului (AJADO) și Asociația Procurorilor din Romania (APR) denunta intentia ministrului justitiei Stelian Ion de a prelua controlul politic asupra justitiei Asociatia Magistratilor din Romania (AMR),…